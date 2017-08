Sonnenfinsternis Mondmodelle und Sofi-Wirklichkeit

Morgen früh ist die hauchdünne Mondsichel dicht neben der hellen Venus zu sehen. Am Montag zeigt sich dann der Neumond vor der Sonne. In einem schmalen Streifen in den USA kommt es zu einer totalen Sonnenfinsternis. In großen Teilen des Pazifiks und Atlantiks und in Westeuropa wird die Sonne zumindest teilweise abgedeckt. Ob auch der äußerste Nordwesten Deutschlands in den Genuss einer partiellen Sonnenfinsternis kommt, ist nicht ganz klar.

Von Dirk Lorenzen