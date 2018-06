Spiel-Absage Palästinenser danken Argentinien

Im Teddy-Kollek-Stadion in West-Jerusalem sollten am Samstag die Fußball-Nationalmannschaften von Israel und Argentinien spielen. Nach Drohungen des palästinensischen Fußballpräsidenten hat Argentinien das Spiel abgesagt. Viele Menschen in Israel machen die Palästinenser für die Absage verantwortlich, andere sehen die Schuld bei der israelischen Regierung.

Von Benjamin Hammer

