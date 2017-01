Sponsor gefunden Übertragung der Handball-WM gerettet

Handball-Fans können aufatmen. Bis kurz vor der WM in Frankreich sah es so aus, als werde es in diesem Jahr keine Liveberichterstattung geben. Alle interessierten Sender, allen voran ARD und ZDF waren bei den Verhandlungen mit dem Katarischen Rechteinhaber BeIN-Sports gescheitert. Nun gibt es eine Lösung: Die DKB-Bank zeigt alle Spiele live im Internet.

Von Philipp May