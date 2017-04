Isabell Šuba ist Regisseurin, macht Spielfilme und hat unter anderem die amüsante Mockumentary "Männer zeigen Filme & Frauen ihre Brüste" gedreht. Der Titel sagt schon alles über die immer noch gängige Rollenverteilung im Filmgeschäft. Derzeit stammen nur rund 13 Prozent der Filme in Deutschland von Regisseurinnen.

"Nicht immer nur klagen und reden", dachte sich Isabell Šuba und hat 2016 "Into the Wild" gestartet - ein Mentoring-Programm für weiblichen Filmnachwuchs am Set, hinter der Kamera, in der Produktion. Derzeit veranstaltet sie ein Drehbuchcamp für Filmemacherinnen. Im Corsogepräch erzählt sie, was sich die Teilnehmerinnen von der Förderung erhoffen und was sich in der Filmbranche ändern muss.

Das erste seiner Art -"Into the Wild" als bundesweites Mentoring‐Programm für junge Filmemacherinnen (into the wild/jasmin schiele+lisa glock)

