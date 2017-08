Es passiert viel in der Welt, dass sich vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten niemand hätte träumen lassen. Dazu gehört die schnelle Eskalation zwischen den USA und Nordkorea. Es geht dabei um Macht und Einfluss in der Region. Aus der jüngeren Vergangenheit wissen wir, dass und wie Kriege verbal vorbereitet werden. Helfen Diplomatie und Vernunft an dieser Stelle? Oder befinden wir uns auf dem Weg in einen Krieg?



Darüber streiten:



Bernd Stöver, Historiker mit den Schwerpunkten Geschichte des Nationalsozialismus, der USA und des Kalten Krieges, sowie Professor für Neuere Geschichte am Historischen Institut der Uni Potsdam. Unter anderem schrieb er ein Buch über den kalten Krieg.

"Ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg kommen wird. Zum einen wegen der historischen Bedeutung, die die Erinnerung an den letzten Koreakrieg hat: Ein Krieg, der nicht erfolgreich zu Ende geführt werden konnte und viele Probleme hinterlassen hat. Außerdem spielt für Donald Trump die Innenpolitik eine größere Rolle, als die Außenpolitik. Gerade deshalb glaube ich nicht, dass es zu einem Krieg kommen wird, weil dies eine Mehrheit der Amerikaner nicht unterstützen wird. Bei seinen sowieso schon niedrigen Umfragewerten, glaube ich nicht, dass er sich der amerikanische Präsident darauf einlässt. Im Übrigen zeigen die bisherigen Äußerungen von Kim Jong-un und Donald Trump, dass beide eher zurückrudern und mehr auf gegenseitige Verständigung setzen.





Sven Felix Kellerhoff, Historiker, Autor und Leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte der Welt.



Ich befürchte, dass wir auf dem Weg zum Krieg sind. Natürlich vertrete ich damit eine pessimistische Position, vielleicht auch, weil ich mich lieber positiv überraschen lasse als negativ. Die Faktoren, die Herr Stöver nennt sind richtig, doch leider spielen sie keine Rolle, wenn es um die Entscheidung für oder gegen einen militärischen Angriff der USA gegen Nordkorea geht. So wie sich Donald Trump verhält, befürchte ich, dass dies durchaus eine reale Möglichkeit ist. Hoffentlich können dann die Institutionen, die es in den USA gibt - in diesem Fall vor allem das selbstbewusste Militär - diesen verrückten Präsidenten bändigen. Das ich mal in der Situation sein würde, auf einen Militärputsch in den USA gegen eine demokratisch legitimierte Regierung zu hoffen, hätte ich mich auch nie vorstellen können - aber es ist so.