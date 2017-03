Auch nach einer erneuten Absage - diesmal aus Frechen - hält der türkische Wirtschaftsminister Zeybekci am Ziel eines Auftritts in Nordrhein-Westfalen fest: Er will am Sonntag in Leverkusen sprechen.

Zeybekci wird in der Stadt zu einer kleineren Veranstaltung in einem türkischen Kulturzentrum erwartet. Neben dem Besuch in Leverkusen sollte ursprünglich am selben Tag auch ein Auftritt in Frechen stattfinden. Doch der Betreiber der dafür vorgesehenen Halle erklärte nun, diese stehe nicht zur Verfügung. Nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur war der zuständige Landrat eingeschritten.

Frechen ist bereits die zweite Absage für den türkischen Politiker: Schon am Donnerstag war eine geplante Rede in Köln von der örtlichen Stadtverwaltung nicht genehmigt worden. Zudem verhinderte die Stadt Gaggenau einen Auftritt des türkischen Justizministers Bozdag.

Bombendrohung in Gaggenau

In der baden-württembergischen Stadt ging eine Bombendrohung für das Rathaus ein. Die Polizei durchsuchte das Gebäude, gab später aber Entwarnung. Von wem die Drohung stammte, ist noch unbekannt.

Nach einer Bombendrohung war das Rathaus in Gaggenau abgesperrt (dpa-Bildfunk / Uli Deck)

Die Absagen waren bei der türkischen Regierung und ihren betroffenen Ministern auf harte Kritik gestoßen. Der türkische Außenminister Cavusoglu drohte mit Folgen. Deutschland sei gegen eine starke Türkei und missachte die Versammlungsfreiheit. Bundeskanzlerin Merkel wies die Kritik zurück. Sie betonte, dass die Entscheidungen für die Absagen auf kommunaler Ebene gefallen seien. Die Regierung habe darauf keinen Einfluss genommen.

Gabriel bemüht sich um Schadensbegrenzung

Bundesaußenminister Gabriel bemühte sich um Entspannung: Er will seinen Kollegen Cavusoglu in der kommenden Woche treffen. Die Begegnung sei für Mittwoch geplant, meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Außerdem telefonierte Gabriel mit seinem türkischen Kollegen. In dem Gespräch bekräftigt Cavusoglu seine Kritik.

Weiter auch Streit um Yücel

Auch der Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel sorgt weiter für Streit zwischen Berlin und Ankara. Justizminister Maas warnte in einem Schreiben an seinen türkischen Amtskollegen Bozdag vor einem Abbau des Rechtsstaats in der Türkei. Der Umgang mit Yücel sei unverhältnismäßig und erschütternd. Auch vier Tage nach dem Haftbefehl für Yücel hat die deutsche Botschaft noch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen können.

(mg,hba)