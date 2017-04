Tablet oder Humboldt (3/3) Die Zukunft der Bildung zwischen Markt und Mensch

Campus & Karriere blickt an den Ostertagen über den Tellerrand. Eine dreiteilige Serie beschäftigt sich mit dem Bildungssystem in den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich, Schweiz und Deutschland. Denn die Bildung ist in allen drei Ländern im Umbruch. Heute: Können und müssen Hochschulen auch Orte umfassender Bildung und der Selbstentfaltung sein?

Von Jörg Biesler