Terrorismusabwehr Wie gut funktioniert der europäische Austausch?

Sicherheit ist in Europa in erster Linie national organisiert. Terroristen halten sich jedoch nicht an Grenzen, sie operieren transnational. Viele Politiker fordern deshalb eine europäische Gefährderdatei, zumindest aber einen besseren Austausch von Polizeidaten und Geheimdiensterkenntnissen zwischen EU-Staaten.

Diskussionsleitung: Bettina Klein, Deutschlandradio