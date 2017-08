Einen Tag nach der ungewöhnlich offenen Drohung an Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump erneut die Stärke der USA betont. Das nukleare Arsenal der USA sei weit stärker und kraftvoller als jemals zuvor. Außenminister Rex Tillerson hatte zuvor noch versucht zu beschwichtigen.

Trump meldete sich abermals über Twitter zu Wort. "Mein erster Befehl als Präsident war, das nukleare Arsenal zu erneuern und zu modernisieren", schrieb er am Mittwoch. "Jetzt ist es weit stärker und kraftvoller als jemals zuvor."

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....

Weiter schrieb Trump, dass man diese Macht hoffentlich nie nutzen müsse. "Aber es wird nie eine Zeit geben, in der wir nicht die mächtigste Nation der Welt sein werden."

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!