USA Wissenschaftler demonstrieren gegen Trump

Mit einem March for Science wollen Zehntausende in den USA für eine unabhängige Wissenschaft demonstrieren. Zwar sind die Demos offiziell unparteiisch. Sie richten sich aber gegen Kürzungen durch US-Präsident Donald Trump. Trump hat ohnehin eine skeptische Haltung gegenüber den Wissenschaften, so bezweifelt er unter anderem den Klimawandel.

Von Martina Buttler