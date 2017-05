Grüne und rote Ampelmännchen oder -frauen - roter Kries mit durchgestrichener Zigarette - ein rotes Kreuz: Piktogramme begleiten uns durch den Alltag. Und das nicht nur hier in Deutschland. Ein Stoppschild ist ein Stoppschild ist ein Stoppschild. Steht ja auch so im Fremdwörterbuch unter P wie Piktogramm: "formelhaftes Zeichen mit international gültiger Bedeutung". Aber was macht sie allgemein gültig und verständlich?

Der Kommunikationswissenschaftler Alexander Christian (Herbert von Halem Verlag)

Der Kommunikationswissenschaftler Alexander Christian zu diesem Thema seine Doktorarbeit vorgelegt, die auch als Buch im Halem-Verlag erschienen ist: "Piktogramme - Tendenzen in der Gestaltung und im Einsatz graphischer Symbole". Über die Welt der Zeichen, ihre Gestaltung, Bedeutung und deren Wandel erzählt Christian im Corsogespräch.

Alexander Christian: Piktogramme - Tendenzen in der Gestaltung und im Einsatz graphischer Symbole

Halem-Verlag, 576 Seiten, 41€.