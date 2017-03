Vor 90 Jahren wurde Halton Arp geboren Querulant oder Visionär?

Heute vor 90 Jahren kam in New York Halton Arp zur Welt. Er wurde einer der umstrittensten Astronomen des 20. Jahrhunderts. Sein Studium absolvierte er unter anderem an der Harvard Universität; zu seinen Förderern gehörten große Astronomen wie Harlow Shapley und Walter Baade.

Von Dirk Lorenzen