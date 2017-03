Wetten gegen die Trump-Rallye Hedgefonds gegen Börsenblender

Leerverkäufe gelten in der Finanzwelt als Kurstreiber an der Börse. Investoren setzen dabei auf fallende Kurse von Wertpapieren, die sie ausleihen und wieder verkaufen. Der New Yorker Hedgefonds Kerrisdale Capital wettet gegen börsennotierte Firmen, die von der Trump-Rallye an den Aktienmärkten profitieren.

Von Heike Wipperfürth