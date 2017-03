Was wünschen Sie sich?

"Vielleicht, dass in Ihren Beiträgen aufgezeigt wird, dass es Fake-News schon immer gab in Form von unwahren Tatsachenbehauptungen, insbesondere in der Yellow-Press."

Was wünschen Sie uns?

"Innere Rundfunkfreiheit. Mit anderen Worten: Dass Sie keinen Druck bekommen, wenn Sie auch kritisch über öffentlich-rechtlichen Rundfunk berichten."

Zum Start von @mediasres haben wir Journalistinnen und Journalisten aus der deutschsprachigen Medienwelt um ihre Wünsche gebeten – für sich und für uns.