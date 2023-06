25 Jahre EZB

Die Europäische Zentralbank als Währungshüterin und Feindbild

Als die Europäische Zentralbank 1998 in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufnahm, sollte sie nicht nur Währungshüterin sein, sondern auch ein Symbol europäischer Integration. Doch gerade in Deutschland musste sie sich gegen viel Skepsis behaupten.

Hoffritz, Jutta | 01. Juni 2023, 09:05 Uhr