EXPO 2000

Milliardengrab in Hannover

Vor 25 Jahren wurde in Hannover die erste deutsche Weltausstellung eröffnet. Die EXPO 2000 sollte eine Zukunft zeigen, in der Mensch, Natur und Technik versöhnt sind. Doch es kamen kaum Besucher, die Verluste gingen in die Milliarden.