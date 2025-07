Luftschiff LZ1

Die Jungfernfahrt des ersten Zeppelins

Die Offiziere erklären ihn für verrückt. Der Kaiser hält ihn für beschränkt. Trotzdem hält Ferdinand Graf Zeppelin an seinem Plan fest: Er will ein Luftschiff für das deutsche Militär bauen. Am 2. Juli 1900 hebt es über dem Bodensee erstmals ab.