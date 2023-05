Gerulf Pannach zum 25. Todestag

Hauptberuflich Liedermacher und kritischer Sozialist

Der Name Gerulf Pannach ist heute weit weniger bekannt als der seines Weggefährten Wolf Biermann. In der DDR war der Liedermacher ähnlich prominent. Wie Biermann wurde er drangsaliert und ausgebürgert. Vor 25 Jahren starb er in West-Berlin.

Liebermann, Doris | 03. Mai 2023, 09:05 Uhr