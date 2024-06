100. Todestag

Franz Kafka: Der Undeutsame

Franz Kafka war einer der einflussreichsten und zugleich rätselhaftesten Autoren des 20. Jahrhunderts. "Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden“ - so urteilte Theodor W. Adorno über Kafkas Texte. Der Autor starb am 3. Juni 1924.