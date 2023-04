675 Jahre Karls-Universität

Prager Universität lockte im Spätmittelalter

1348 gründete der römisch-deutsche Kaiser Karl IV. in Prag die erste Hochschule der Alpen und westlich des Rheins. Die Karls-Universität lockte im Spätmittelalter Studenten und Professoren von weit her an die Moldau.

Kraus, Annette | 07. April 2023, 09:05 Uhr