Flughafen München

Wie kam das Plutonium ins Flugzeug?

Vor 30 Jahren entdeckten Polizisten am Flughafen München radioaktives Plutonium - in einer Lufthansa-Maschine, die aus Moskau kam. Bald stand der Verdacht im Raum, dass deutsche Geheimdienste an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein könnten.

Watzke, Michael | 10. August 2024, 09:05 Uhr