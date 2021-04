100. Geburtstag von Hans-Heinrich Voigt Effelsberg, ESO und der Abriss der Astronomie

Hans-Heinrich Voigts Name ist untrennbar mit dem Standardwerk der Himmelskunde verbunden: Der "Abriss der Astronomie" ist kein klassisches Lehrbuch sondern ein Nachschlagewerk, in dem sich alle wesentlichen Daten und Formeln finden. In diesem Jahr hätte er 100. Geburtstag gefeiert.

Von Dirk Lorenzen

