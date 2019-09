Seit 100 Jahren ist der gemeinsame Unterricht von Kindern aus allen sozialen Schichten von Klasse 1 bis 4, in manchen Bundesländern auch bis Klasse 6, ein selbstverständlicher Anspruch.



Doch immer häufiger gilt es lediglich auf dem Papier: Denn Eltern melden ihre Kinder in "bessere" Schulbezirke um oder gar an Privatschulen an. Hinzu kommt, dass sich in vielen Innenstädten nur noch Besserverdienende Wohnraum leisten können.



Campus & Karriere fragt: Was war die bildungspolitische Idee der Grundschule bei ihrer Verankerung in der Weimarer Verfassung 1919? Gilt die Idee, dass die Grundschule Bildungsgerechtigkeit verfolgt, noch heute? Ist die Grundschule wirklich noch die Schule für alle?

Gesprächsgäste:

Astrid Sabine Busse , Schulleiterin einer Grundschule in Berlin-Neukölln, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen

, Schulleiterin einer Grundschule in Berlin-Neukölln, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen Heinz-Elmar Tenorth , Bildungshistoriker

, Bildungshistoriker Ilka Hoffmann , stellv. Vorsitzende der GEW

, stellv. Vorsitzende der GEW Frank Wagner, Schulleiter der Gebrüder Grimm Grundschule in Hamm

