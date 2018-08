"Wissen Sie, was mich wirklich fertigmacht? Man wird sich meiner nur erinnern als des Mannes, der die 'West Side Story' schrieb!", so klagte Leonard Bernstein in seinen späten Jahren auf einer Party. Etwa 75 Werke verschiedenster Gattungen hat er komponiert, darunter drei Sinfonien, ein Violinkonzert über Platons "Gastmahl" und groß besetzte Sakralmusik. Manche dieser Stücke sind heute nahezu vergessen - und alle stehen tatsächlich im Schatten der "West Side Story". Unsere Sendung stellt den eigenwilligen Komponisten Leonard Bernstein neu vor. Seine Musik verbindet Zeitkritik mit den ewigen Fragen, jüdische Religiosität mit Jazz - und tiefe Selbstzweifel mit einer überschäumenden Feier des Lebens.