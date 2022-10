100 Jahre LKA Sachsen

Eine Behörde mit Licht- und Schattenseiten

Am 1. Oktober 1922 wurde in Sachsen das erste Kriminalamt gegründet. Sachsen wurde so zum Vorreiter in der deutschen Verbrechensbekämpfung. Eine Tagung in Dresden hat die wechselvolle Historie der Behörde beleuchtet. Einiges bleibt jedoch im Dunklen.

Moritz, Alexander | 22. September 2022, 20:12 Uhr