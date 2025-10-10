Handelsstreit

Diese sollten spätestens zum 1. November auf bereits bestehende Zölle aufgeschlagen werden, erklärte Trump. Zudem stellte der US-Präsident Exportkontrollen für sämtliche kritische US-Software in Aussicht. Er begründete seine Pläne mit der aktuellen Handelspolitik Chinas.
Einige Stunden zuvor hatte Trump bereits wegen der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden ein geplantes Treffen mit Staatschef Xi in Frage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
