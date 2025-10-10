Handelsstreit
100 Prozent zusätzlich: US-Präsident Trump kündigt neue Zölle auf chinesischen Waren an

US-Präsident Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Waren aus China angekündigt.

    Porträt des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump am 14.08.2025 im Oval Office im Weißen Haus.
    US-Präsident Donald Trump (Archivbild). (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)
    Diese sollten spätestens zum 1. November auf bereits bestehende Zölle aufgeschlagen werden, erklärte Trump. Zudem stellte der US-Präsident Exportkontrollen für sämtliche kritische US-Software in Aussicht. Er begründete seine Pläne mit der aktuellen Handelspolitik Chinas.
    Einige Stunden zuvor hatte Trump bereits wegen der chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden ein geplantes Treffen mit Staatschef Xi in Frage gestellt. Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
