100 Tage Trump

"Eine Mischung aus Mafia-Boss und Schulhof-Bully"

Donald Trump will in den USA eine Autokratie errichten, daran besteht für Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller kein Zweifel mehr. Trotzdem sei aber noch nicht "game over". Denn die Unzufriedenheit im Land wächst.