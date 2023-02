Vor 125 Jahren geboren

Atomphysiker Léo Szilárd - und ein folgenreicher Brief

Mitten im Zweiten Weltkrieg warnte Albert Einstein den US-Präsidenten in einem Brief vor deutschen Kernwaffen - und veranlasste so die USA zum Bau der Atombombe. Initiator des Briefs war der Physiker Léo Szilárd. Vor 125 Jahren wurde er geboren.

Grotelüschen, Frank | 11. Februar 2023, 09:05 Uhr