Terrornetzwerk

Vor 25 Jahren gründete sich Al-Kaida

Mit den Terroranschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 versetzten die Islamisten von Al-Kaida weite Teile der Welt in Angst und Schrecken. Gegründet wurde das Terrornetzwerk 1988 in Pakistan um den Millionärssohn Osama bin Laden.

Thörner, Marc | 11. August 2023, 09:05 Uhr