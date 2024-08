Robin Williams

Spaßmacher mit Tiefe

Robin Williams begann seine Karriere als Stand-up-Comedian. Später gehörte er zu den Großen in Hollywood, mit Rollen wie in „Der Club der toten Dichter“ oder „Good Will Hunting“. Als eine Krankheit sein Leben zunehmend belastete, wählte er den Freitod.

Klasen, Andrea | 11. August 2024, 09:05 Uhr