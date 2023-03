Vor 100 Jahren geboren

Fotokunst-Ikone Diane Arbus - gefeiert für ihre Porträts

Karriere machte die heute vor 100 Jahren in New York geborene Diane Arbus als kommerzielle Fotografin für das Modemagazin „Vogue". Bekannt und in Kunstausstellungen gefeiert wurde sie mit ihren einfühlsamen Porträts gesellschaftlicher Außenseiter.

Stöckmann, Jochen | 14. März 2023, 09:05 Uhr