Frank Sinatras Todestag

Als "The Voice“ verstummte

Songs wie „New York, New York“ oder "My Way" machten Frank Sinatra weltberühmt. Vor 25 Jahren starb mit "The Voice" eine der einflussreichsten und vielseitigsten Musikgrößen des 20. Jahrhunderts.

Lippegaus, Karl | 14. Mai 2023, 09:05 Uhr