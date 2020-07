15 Jahre Deep Impact Eine kosmische Kollision und die Rettung der Erde

Immer wieder geraten Asteroiden in die Nähe der Erde. Um einen möglicherweise bedrohlichen Brocken abzuwehren, ist es am einfachsten, ihn lange vor einer Kollision zu rammen und so vom Kurs abzubringen. Was nach Science-Fiction klingt, hat ein NASA-Team schon vor 15 Jahren vollbracht.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek