Höchst reichhaltige Klangwelten offenbart die im Westen kaum bekannte rumänische Avantgarde-Musik des letzten halben Jahrhunderts. Das Archiv Neue Musik Osteuropa in Oldenburg dokumentiert die Vielgestaltigkeit der rumänischen Komponierszene(n) sehr ausführlich. Die in Bukarest geborene Komponistin Violeta Dinescu hat es im Laufe ihres 25-jährigen Wirkens als Professorin an der Carl-von-Ossietzky-Universität aufgebaut und in jährlichen wissenschaftlich-künstlerischen Symposien erlebbar gemacht.

Botschafterin der rumänischen Avantgarde

Zum Abschluss ihres Wirkens an der Uni Oldenburg sollten dies ursprünglich zwei Uraufführungs-Konzerte dokumentieren. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde es notwendig, sich mit Archiv-Aufnahmen zu behelfen bzw. im Studio vorzuproduzieren. Vom renommierten Bukarester Trio Contraste erklingen in der Sendung deshalb Aufnahmen aus besagtem Archiv. Rumänische Bezüge hat auch das Trio aus Berlin in seinem Programm. Autorin Martina Brandorff reflektiert Violeta Dinescus Wirken in Oldenburg – sie erlebte auch das 15. Oldenburger Symposium "ZwischenZeiten", das wegen Covid-19 Anfang Juni digital stattfand.

Corneliu Dan Georgescu

"Byzantinische Skizze Nr. 3"

Nicolae Teodoreanu

"Noison"

Myriam Marbe

"Haiku III"

Diana Rotaru

"Simplegade"

Trio Contraste:

Ion Bogdan Ştefanescu, Flöte

Sorin Petrescu, Klavier

Doru Roman, Schlagzeug

Mitschnitte von den Oldenburger Symposien "ZwischenZeiten" 2010, 2016 und 2018

Violeta Dinescu

"Immaginabile"

Pascal Dusapin

"Il-Li-Ko"

Terri Hron & Trio van Hasselt/Fröhlich/Kneer

"Feathers" (UA)

Eres Holz

"Die Frau" (UA)

Trio van Hasselt/Fröhlich/Kneer:

Claudia van Hasselt, Stimme

Susanne Fröhlich, Flöten

Meinrad Kneer, Kontrabass

Aufnahmen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal vom 3. Juni 2021