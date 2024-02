Die Organisatoren in Berlin haben 100.000 Teilnehmer für die Demonstration gegen Rechtsextremismus angemeldet. (dpa / Kay Nietfeld)

Nach Polizeiangaben wurden zusätzlich zur Rasenfläche vor dem Bundestag mehrere Straßen für die Demonstranten freigegeben. Sie wollen um das Reichstagsgebäude eine Menschenkette bilden - unter dem Motto: "Wir sind die Brandmauer". Den Aufruf zu der Demonstration haben nach Veranstalterangaben mehr als 1.300 Organisationen unterzeichnet.

In Freiburg versammelten sich Behördenangaben zufolge rund 30.000 Menschen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Mehr als 300 Organisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen. In Dresden versammelten sich nach Veranstalterangaben ebenfalls rund 30.000 Menschen auf dem Theaterplatz. In Mainz schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf knapp 10.000. Auch in Suhl und Jena sowie in zahlreichen weiteren Städten begannen Kundgebungen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

Ostbeauftragter Schneider würdigt Mut in kleinen ostdeutschen Städten

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, wies auf die Bedeutung solcher Demonstrationen in den östlichen Bundesländern hin. Der SPD-Politiker sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei schön wenn am Brandenburger Tor demonstriert werde. Mutiger sei es jedoch, in den kleinen ostdeutschen Städten auf die Straße zu gehen. Dort sei es wichtig, "die Schweigespirale für die Mitte zu brechen".

Seit gut drei Wochen gehen überall in Deutschland immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie auf die Straße. Auslöser ist eine Recherche des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern der AfD und der Werteunion im November in Potsdam.

Der Sozialpsychologe Andreas Zick sagte im SWR, die Menschen hätten offenbar erkannt, dass beim Zulauf für extreme Positionen inzwischen ein kritischer Punkt erreicht sei. Hass und Hetze im Alltag träfen zu viele. Bisher habe es über Jahre in vielen Bereichen eine Normalisierung rechtspopulistischer Positionen gegeben.

