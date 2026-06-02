Paritätischer Wohlfahrtsverband

16 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben in Armut - höchster Wert seit 2020

In Deutschland sind laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband so viele Menschen armutsbetroffen wie seit 2020 nicht mehr. Im vergangenen Jahr seien es rund 13,3 Millionen Menschen gewesen - etwa 16 Prozent der Bevölkerung, erklärte der Verband unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.