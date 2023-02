300. Geburtstag des Gelehrten

Tobias Mayer - der beinahe verblasste Star-Astronom

Als nahezu universal-gelehrter Autodidakt beschäftigte sich Tobias Mayer grundlegend mit der Bewegung des Mondes. Der Astronomie-Star des 18. Jahrhunderts wurde 1723 Jahren in Marbach am Neckar geboren. Heute ist er etwas in Vergessenheit geraten.

Lorenzen, Dirk | 17. Februar 2023, 09:05 Uhr