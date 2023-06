3. Generation Ost

René Sternberg: "Müssen Diskurse über Bedeutung des 17. Juni führen"

Prägender als der Aufstand am 17. Juni seien Mauerbau und Mauerfall für viele Menschen in der DDR gewesen, sagt René Sternberg, Initiative 3. Generation Ost. Er schlägt vor, das Gedenken an den 17. Juni durch Demokratie-Diskurse aufzufrischen.

Schulz, Josephine | 17. Juni 2023, 06:50 Uhr