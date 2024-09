Landtagswahl in Brandenburg (AFP / RALF HIRSCHBERGER)

Noch bis 18 Uhr sind rund 2,1 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter etwa 100.000 Erstwähler. Ministerpräsident Woidke von der SPD, AfD-Spitzenkandidat Berndt und die Grünen-Spitzenkandidatin Töpfer gaben bereits am Vormittag in ihren Wahlkreisen ihre Stimmen ab. Brandenburg wird seit 2019 von einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen regiert.

Der SPD-Politiker Woidke hofft auf eine Wiederwahl als Ministerpräsident. Woidke appellierte an die Wähler, ihre Stimmabgabe ernst zu nehmen. Es gehe um die Stabilität im Land und eine Landesregierung, die dann fünf Jahre arbeiten müsse. Seine SPD sei ge- und entschlossener in diesen Wahlkampf gegangen, weil man gewusst habe, dass es um viel gehe. Sollte es den Sozialdemokraten erstmals seit 1990 nicht gelingen, den ersten Platz zu belegen, will Woidke sich zurückziehen. Wer dann die SPD führen und womöglich das Amt des Regierungschefs oder der Regierungschefin übernehmen würde, ist offen.

Welche Koalitionen am Ende möglich sein werden, hängt auch davon ab, welche Parteien überhaupt noch im Landtag in Potsdam vertreten sein werden. Grüne, Linke und BVB/Freie Wähler müssen damit rechnen, den Einzug zu verpassen. Die FDP war schon 2019 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Der letzten Landtagswahl des Jahres wird auch bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Baerbock rechnet mit hoher Wahlbeteiligung

Bundesaußenministerin Baerbock erklärte nach der Stimmabgabe in Potsdam, sie rechne mit einer hohen Wahlbeteiligung der Bevölkerung. Man habe in den vergangenen Tagen gespürt, dass die Leute um die Bedeutung dieser Wahl wüssten, sagte die Grünen-Politikerin nach ihrer Stimmabgabe in Potsdam. Der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat, Berndt, betonte in Golßen, mit einem möglichen Wahlsieg seiner Partei verbinde er ein klares Zeichen der Hoffnung.

Ökonomen warnen vor Erstarken der AfD

Ökonomen warnten hingegen vor einem Erstarken der AfD. So sagte etwa die Wirtschaftsweise Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe,

Ausländerfeindlichkeit, ein Ausstieg aus der EU oder auch eine Rückkehr zu einem traditionelleren Familienbild dürften die wirtschaftliche Dynamik empfindlich bremsen. Dabei sei Brandenburg, unter anderem als Vorreiter bei der Energiewende, auf einem guten Weg, fügte sie hinzu. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher.

Städte- und Gemeindebund fordert Sofortprogramm für Kommunen

Der Städte- und Gemeindebund fordert unabhängig vom Wahlergebnis ein Sofortprogramm, um die Lebenssituation insbesondere in ländlichen Kommunen zu verbessern. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte der Funke Mediengruppe, die Stärkung der extremen Ränder und die aufgeheizte Stimmung in Teilen der Bevölkerung machten deutlich, dass der Staat an Vertrauen eingebüßt habe.

