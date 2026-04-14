Evaluierungsbericht

Durch Deutschlandticket wurden 2,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. (picture alliance / dts-Agentur )

Diese Zahl für 2024 wird in einem Zwischenbericht zur Evaluation des Angebots genannt, den mehrere Forschungsinstitute im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt haben. Ermittelt wurde dabei unter anderem auf Basis von Umfragen, dass 12 bis 20 Prozent der Fahrten mit dem PKW durch Fahrten mit Bus und Bahn ersetzt wurden. Einen ähnlichen Wert dürften laut dem Bericht die Auswertungen für das vergangene Jahr ergeben.

Das Deutschlandticket ermöglicht bundesweit Fahrten im Regional- und Nahverkehr und kostet derzeit 63 Euro pro Monat. Anfang dieses Jahres nutzten es rund 14,6 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.