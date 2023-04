Auflösung der RAF 1998

Als der Terror an sein Ende kam

34 Ermordete, unzählige Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe: So lautet die Bilanz der linksextremistischen Terrorgruppe „Rote Armee Fraktion“ nach fast 30 Jahren. Am 20. April 1998 erklärte sich die RAF für aufgelöst.

Stenke, Wolfgang | 20. April 2023, 09:05 Uhr