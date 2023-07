Vatikan und NS-Deutschland

Das Reichskonkordat gilt noch immer

Am 20. Juli 1933 unterzeichneten das Deutsche Reich und der Heilige Stuhl also der Vatikan das Reichskonkordat. Für das NS-Regime war es ein Vertrag mit Symbolkraft. Er hat noch heute in der Bundesrepublik Gültigkeit.

Röther, Christian | 20. Juli 2023, 09:05 Uhr