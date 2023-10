Krieg im Nahen Osten

Raketen der Terrororganisation fliegen über Gaza-Stadt hinweg in Richtung Israel (Mohammed Dahman / AP / Mohammed Dahman)

Ein Regierungssprecher teilte mit, etwa die Hälfte von ihnen sei aufgefordert worden, die grenznahen Regionen zum Gazastreifen und zum Libanon zu verlassen. Die andere Hälfte habe aus eigener Entscheidung die Flucht ergriffen.

Im Gazastreifen haben dem israelischen Militär zufolge rund 700.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen in Grenznähe verlassen und sind in den Süden geflohen. Die israelischen Streitkräfte hatten sie dazu aufgefordert. Die UNO schätzt, dass insgesamt doppelt so viele Menschen im Gazastreifen auf der Flucht sind und Schutz suchen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.