Demonstration zum Thema "Menschenrechte und Freiheit im Iran" in München (dpa / Felix Hörhager)

Er ist der Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Auf der Kundgebung forderten Redner einen friedlichen, demokratischen Neuanfang im Iran. Parallel gibt es heute auch Großkundgebungen in Toronto und Los Angeles. Im Iran hatte es um den Jahreswechsel wochenlange Massenproteste gegeben, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Tausende Menschen wurden getötet oder verletzt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.