München 200.000 Teilnehmer bei Großdemonstration gegen iranische Regierung
An der Großdemonstration in München gegen die iranische Regierung nehmen nach Angaben der Polizei mehr als 200.000 Menschen teil. Viele haben iranische Fahnen dabei, häufig sind auch Bilder vom Exil-Oppositionellen Reza Pahlavi zu sehen.
Er ist der Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Auf der Kundgebung forderten Redner einen friedlichen, demokratischen Neuanfang im Iran. Parallel gibt es heute auch Großkundgebungen in Toronto und Los Angeles. Im Iran hatte es um den Jahreswechsel wochenlange Massenproteste gegeben, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Tausende Menschen wurden getötet oder verletzt.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.