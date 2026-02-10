Ein Mitarbeiter in der Autoindustrie wird bei Überkopfarbeiten von einem Exoskelett unterstützt. (imago / Hannelore Förster)

Nach vorläufigen Daten des Verbands der Automobilindustrie waren 726.000 Menschen in der Branche tätig. Das waren knapp 47.000 Beschäftigte weniger als 2024. Bei einer Branchenumfrage gaben laut VDA fast zwei Drittel der befragten Unternehmen an, im vergangenen Jahr Stellen am Standort in Deutschland abgebaut zu haben. Fast jedes zweite Unternehmen reduziere auch aktuell Arbeitsplätze. VDA-Chefin Müller sagte, Deutschland habe eine massive Standortkrise.

Der VDA hatte zwischen dem 11. und dem 25. Januar 127 Unternehmen aus der Branche befragt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.