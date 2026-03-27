Neue Riester-Rente

Eine Sprecherin sagte dem Deutschlandfunk, der große Zuspruch für die Petition sei bemerkenswert und zeige, wie viele Menschen das Thema interessiere und mobilisiere. Bei einem zu hohen Kostendeckel bestehe die Gefahr, dass erneut viel Rendite nicht bei den Verbrauchern lande. Wie schon bei Riester werde es so vielfach dazu kommen, dass insbesondere weniger informierten Menschen "undurchsichtige Verträge aufgeschwatzt" würden, bei denen die tatsächlichen Kosten weit über einem Prozent liegen könnten. Die Unterschriften sollten gestern im Parlament übergeben werden.
Der Gesetzentwurf sah zunächst die Einführung eines Standardprodukts mit einem Kostendeckel von 1,5 Prozent vor. Union und SPD einigten sich aber darauf, den Deckel auf ein Prozent zu senken. Aus Sicht von Finanztip immer noch deutlich zu viel, wie es heißt.
Der Sozialverband VdK warnte indes, viele Menschen könnten sich eine private Vorsorge nicht leisten. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen sei die gesetzliche Rente oft die einzige verlässliche Absicherung im Alter. Sie müsse das Fundament der Alterssicherung bleiben.
Mit der Reform der privaten Altersvorsorge soll die staatlich geförderte Riester-Rente abgelöst werden.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.