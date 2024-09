Selli Engler

Von der Aktivistin zur Nationalsozialistin?

Selli Engler war eine Pionierin der Lesbenbewegung. In Berlin betrieb sie in den 1920er-Jahren einen Damenclub, sie veröffentlichte Texte in Lesbenzeitschriften. Als die Nazis an die Macht kamen, schrieb sie ein Theaterstück für Adolf Hitler.