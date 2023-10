Stacheldraht

Ein Zaun mit Widerhaken

Früher war es nur ein Zaun, um Rinder abzuschrecken. Heute wird er oft verwendet, um Menschen ein- oder auszusperren. Ein Farmer in den USA hat mit seiner Erfindung den Widerhaken in die Welt gebracht. Vor 150 Jahren meldete er sein Patent an.

Dibbern, Simonetta | 27. Oktober 2023, 09:05 Uhr