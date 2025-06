UNOC 2025 in Nizza

Beim Schutz der Meere geht es auch um den Abbau von Manganknollen am Meeresgrund. (picture alliance / ROV-Team, GEOMAR-Helmholtz-Z.)

Konferenz soll bis Freitag dauern. Das Treffen soll vor allem Impulse für den Plan liefern, 30 Prozent der weltweiten. Meeres- und Küstengebiete bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das wären fast 80 Millionen Quadratkilometer. Bislang sind etwa 8 Prozent ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Schutzgrade. Sie regeln etwa die wirtschaftliche Nutzung - zum Beispiel für die Fischerei. Der Bremer Meeresbiologe Christian Wild warb für Maßnahmen, die es marinen Ökosystemen erlaubten, sich besser und schneller an den Klimawandel anzupassen. Das könnten zum Beispiel assistierte Evolutionsansätze sein, also solche, bei denen Menschen die Anpassung von Organismen an Umweltveränderungen steuern. Die UNO

Prinz William ruft zum Schutz der Ozean auf

Der britische Prinz William rief am Rande eines Meereswirtschaftsforums in Monaco zum Schutz der Ozeane aufgerufen. Der Thronfolger verwies darauf, dass steigende Meerestemperaturen, Plastikverschmutzung und Überfischung die marinen Ökosysteme und die von ihnen abhängigen Menschen unter Druck setzten. William erinnerte daran, dass nach einer Vereinbarung auf der Weltnaturkonferenz in Montreal vor drei Jahren bis 2030 mindestens 30 Prozent der Weltmeeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen.

Die Tagung in Monaco fand im Vorfeld der UNO-Ozeankonferenz statt, die heute im benachbarten französischen Nizza beginnt. Dort wollen Vertreter von 130 Staaten den Schutz der Weltmeere vorantreiben. Unter anderem geht es dort um das so genannte Hochseeschutzabkommen, das von mindestens 60 Staaten ratifiziert werden muss. Dieses sieht etwa vor, dass keine Bodenschätze in Schutzgebieten abgebaut werden dürfen. Bislang haben nur 32 Staaten das Abkommen unterzeichnet. Auch der deutsche Umweltminister Schneider wird an der Konferenz in Nizza teilnehmen.

