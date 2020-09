Auch im Jahr 30 der Deutschen Einheit bleiben Unterschiede. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner Ost hat sich zwar seit 1990 vervierfacht, doch bis heute hat kein ostdeutsches Flächenland die Wirtschaftskraft des schwächsten westdeutschen Bundeslandes erreicht. Für Marco Wanderwitz, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen und Ostbeauftragter der Bundesregierung, ist das Glas dennoch halbvoll, nicht halbleer.

"Die Bilanz ist durchaus überwiegend positiv. Die Wirtschaftskraft steigt kontinuierlich. Der Aufholprozess der neuen Länder gegenüber den alten Ländern findet mittlerweile in kleineren Schritten statt, aber er findet statt.

Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung sieht das erstarken der rechten Parteien in Deutschland mit Sorge und fordert mehr politische Bildung (dpa-Bildfunk / Wolfgang Kumm)

Westdeutsche verdienen im Schnitt immer noch mehr

Strukturelle Unterschiede bleiben. Da der Osten Deutschlands eine extrem kleinteilige Wirtschaft hat und kaum über große Konzernzentralen verfügt, bleiben die Einkommen unter denen im Westen, minus 16 Prozent, sagt die Statistik. Die Abwanderung von jungen Fachkräften konnte vor einigen Jahren gestoppt werden, doch Ostdeutschland schrumpft weiter, Sachsen-Anhalt dürfte in Zukunft am stärksten leiden – in den nächsten 15 Jahren verliert das Bundesland 16 Prozent seiner Einwohnerinnen und Einwohner, so eine aktuelle Studie. Marco Wanderwitz spricht sich deshalb für eine stärkere Zuwanderung aus dem Ausland aus.

"Die wirtschaftliche Entwicklung hängt unmittelbar davon ab. Es hängt auch teilweise die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge davon ab. Ganz hart gesagt ist das die Wahl zwischen einer zugewanderten Pflegekraft und einem Pflegeroboter für alte Menschen."

Plakate der Parteien zur Volkskammerwahl 1990: Zumindest hier war der "Demokratische Aufbruch" der Bürgerrechtler noch auf Augenhöhe mit Helmut Kohls CDU. (dpa / picture alliance / Ulrich Haessler)Freie DDR-Volkskammerwahl vor 30 Jahren - Durchbruch zur deutschen EinheitAm 18. März 1990 wählten die DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger die erste und letzte frei gewählte Volkskammer. Diese Wahl ebnete den Weg zur deutschen Einheit. Dazu mussten sich die DDR-Parteien jedoch erneuern.

Große Defizite in der politischen Bildung

Der christdemokratische Bundestagsabgeordnete macht sich Sorgen um den Zustand der Demokratie in den neuen Ländern. Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen sinke, es gäbe große Defizite in der politischen Bildung und beim ehrenamtlichen Engagement, der Rechtsextremismus sei bedrohlich.

"Die Neigung solche extremistischen Parteien zu wählen ist höher. Hass und Extremismus treten schneller und öfter zutage und das Vertrauen in die Institutionen ist in manchen Umfragen auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Da will ich klar sagen: Da hätte ich mir gewünscht, dass wir im Jahr 30 der Deutschen Einheit weiter sind."

Ostdeutsche fühlen sich weiterhin benachteiligt

Vier von zehn Ostdeutschen haben das Gefühl, sie seien weiterhin Bürger zweiter Klasse. Dies gilt selbst für Menschen, die nach 1990 geboren sind, die also die DDR selber nicht mehr erlebt haben. Susanne Dähner, Autorin einer Studie zum Stand der Deutschen Einheit.

"Für Ostdeutsche spielt ihre ostdeutsche Herkunft eine größere Rolle als für Westdeutsche ihre westdeutsche. Auch in der Generation der erst im vereinten Land Geborenen, die das Nebeneinander nur aus Erzählungen und Geschichtsbüchern kennen, zeigt sich dieser Unterschied. Denn für die Menschen im Osten hat die Wiedervereinigung das Leben verändert. Biografien haben Brüche bekommen und viele mussten sich auch neu orientieren, und damit wuchs diese junge Generation auf."

Die Studie "Vielfalt der Einheit" zeigt auch: Die Trennlinien zwischen Ost und West verlieren zunehmend an Bedeutung, werden überlagert von den wachsenden Unterschieden zwischen Stadt und Land, zwischen strukturschwachen und prosperierenden Regionen. Das niedrigste jährliche Einkommen erzielen die Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Ruhrgebietsstädte Gelsenkirchen und Duisburg.